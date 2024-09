Così restaureremo la Villa di Teodorico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) L’amministrazione comunale di Galeata ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (primo stralcio) per il restauro, conservazione, riqualificazione funzionale, energetica e musealizzazione del sito archeologico delladidel VI secolo d.C. redatto dall’architetto forlivese Emanuele Ciani. Progetto del costo complessivo di 999.527 euro che si cercherà di coprire con una richiesta di contributo di 500.000 euro su un bando della Regione Emilia Romagna, con la richiesta al Ministero della Cultura per 350mila euro e il resto con fondi comunali. "Ladicostituisce il punto di maggiore interesse storico-archeologico del Parco archeologico cittadino – precisa il sindaco Francesca Pondini – e rappresenta un elemento cruciale per la promozione del turismo culturale e sostenibile.