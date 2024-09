Coppa Davis 2024 Flavio Cobolli | Ho realizzato un sogno sono fiero di me stesso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)imita l’amico Matteo Berrettini e porta a casa il secondo punto dell’Italia contro i Paesi Bassi nell’ultima sfida del gruppo A della. Una vittoria decisiva per gli Azzurri, che volano così alle Finals di Malaga da primi del girone dopo aver sconfitto questa settimana anche Brasile e Belgio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). L’emergente tennista romano classe 2002, che aveva fatto il suo debutto assoluto in Nazionale due giorni fa perdendo 6-0 al terzo con Zizou Bergs, si è riscattato prontamente quest’oggi avendo la meglio sul quotato olandese Tallon Griekspoor per 7-6 4-6 6-3 dopo oltre due ore di match e regalando all’Italia la certezza del primo posto finale nel raggruppamento. “Volevo essere partecipe di questa nazionale e oggi lo. Hoilche avevo da bambino,contento edi me