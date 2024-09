Calcio promozione girone A L’Appignanese attacca ma il Moie Vallesina resiste fino all’ultimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) APPIGNANESE 00 APPIGNANESE: Giacchetta, Picchio, Giampaoletti (37’ st Ymen), Rapaccini (24’ st Carboni ), Fagiani (32’ st Argalia), Brandi, Trulli (14’ st Pasqui), Gagliardini N., Pistelli, Ghannaoui (Medei), Ribichini. All. Cantatore.: Barigelli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Nacciarriti, Schiaroli (37’ st Cangini), Nardone (15’ st Mosca), Costantini (37’ st Druzhbliak). All. Rossi. Arbitro: Ciccioli di Fermo.muove la classifica e cancella la sconfitta dell’esordio contro Vismara arrivataistante. Finisce in parità la sfida tra la formazione allenata da Cantatore (foto) e il. Il primo tempo scivola via senza regalare eccessive emozioni se non al 10’ quando Pistelli tenta la via del gol, ma la sua conclusione termina di poco sul fondo.