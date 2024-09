Berrettini che fatica | l’hanno notato tutti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 15 settembre 2024) Matteo, impossibile non accorgersene: il campione romano lo ha fatto davanti a, ecco perché. Che ci avrebbe messo il cuore lo immaginavamo. Matteoce lo mette sempre, d’altra parte, quando impugna la racchetta. A maggior ragione se indossa la maglia azzurra, quella stessa maglia che in più occasioni ha fatto uscire il gladiatore che è in lui. Matteoha commosso(LaPresse) – Ilveggente.itSapevamo già a priori, quindi, che in Coppa Davis avrebbe dato il massimo. Che avrebbe fatto di tutto per giocare al meglio delle sue possibilità e per permettere alla Nazionale italiana di avanzare nella competizione a squadre e di assicurarsi un posto alle Finals.