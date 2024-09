Assist e due gol | Vergara sul podio in Europa In agosto è stato il miglior giocatore della B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Non è un segreto il talento di Antonio, trequartista classe 2003 di proprietà del Napoli e in prestito alla Reggiana fino al 30 giugno 2025; l’ottimo avvio del centrocampista tutto mancino è certificato dal trofeo "Mvp"Serie B: quello del mese di, infatti, se l’è aggiudicato proprio lui. Il premio (votato da giornalisti esperti di Serie B), ideato da "Bkt" (title sponsor del campionato), è frutto delle prime quattro giornate doveha messo insieme due gol e un, ma non solo. Oggi, prima del fischio d’inizio,verrà premiato. Ci vengono in soccorso i dati "Opta" per comprendere ancor di più quanto abbia cominciato bene il numero 30 granata.