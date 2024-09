Serie D - L’anticipo di lusso Il Tau cerca il bis stasera a Imola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) L’impegno è difficile. All’esordio l’Imolese si è imposta sul campo del Corticella, ma il Tau ha strapazzato il San Marino. Questa sera, ore 20.45, allo stadio "Romeo Galli" (è dovuto ad un altro evento previsto per domenica 15, a), il Tau dovrà sfoderare un’altra prova maiuscola. Si giocherà, tra l’altro, in un ambiente davvero stnte e particolare, soprattutto per i giovani amaranto che, magari, non si sono mai esibiti nello stadio che è accanto al famoso autodromo, in uno splendido parco, dove si trova la statua dedicata ad Ayrton Senna che morì proprio sul tracciato emiliano il 1°maggio del 1994, dopo un terribile incidente durante il gran premio. La formazione di Venturi dovrà sfrecciare veloce sul terreno di gioco ed evitare uscite di pista.