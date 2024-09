Serie B 2024 2025 Brescia show | Frosinone battuto 4-0 Il Bari ottiene la prima vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella quinta giornata diB, ilbatte 4-0 ilsfruttando l’inferiorità numerica dei ciociari dal 57?, quando però il risultato vedeva i padroni di casa avanti già di tre reti. Al 7? e al 19? Juric firma le prime due reti di giornata su assist di Bisoli. Al 35? è Olzer a realizzare il tris e a chiudere un primo tempo da incubo per gli uomini di Vivarini. La situazione si complica ulteriormente al 57? con il rosso diretto estratto all’indirizzo di Darboe. Ilcontrolla il gioco e al 79? firma il poker con Moncini su rigore. Ilsale quindi a 9 punti in classifica, mentre ilresta a quota tre con zero vittorie. Primo appuntamento con i tre punti per ilche supera 2-0 il Mantova (rimasta in 10 nel finale per il rosso a Trimboli) grazie alle reti di Lella al 31? e Mantovani all’89’.