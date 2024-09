Sciopero alla Motori Minarelli | Adesione superiore al 90%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Altaalloindetto ieridalle 9 alle 10. Lo rendono noto Fiom Cgil e Fim Cisl in un comunicato. I lavoratori, spiegano i sndacati, "hanno incrociato le braccia in segno di protesta contro il mancato rispetto degli accordi sulla cassa integrazione e le scarse prospettive industriali per l’azienda". Lo, indetto da Fiom-Cgil e Fim-Cisl, "ha visto una grande partecipazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, con unadei raparti produttivial 90%. Un’così elevata dimostra la gravità della situazione e la determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori a sostegno delle richieste sindacali". I dipendenti, si legge nella nota, "hanno espresso il loro profondo disagio per una situazione che mette a rischio non solo i loro diritti, ma anche la continuità produttiva dell’azienda".