Renato Vallanzasca lascia il carcere La parabola del bel Renè dopo 52 anni di rapine omicidi storiche evasioni champagne e belle donne

(Di sabato 14 settembre 2024) Milano, 14 settembre 2024 – L’approdo per quello che rappresenterà il finale di una partita più volte disputata, ripresa e rigiocata sarà in una casa di cura in provincia di Padova. L’uomo che verrà accolto è più vecchio dei suoi 74, fiaccato da mezzo secolo di(52), gravato da quattro ergastoli per un totale di 295di reclusione, dimentico, chiuso nella sfera impenetrabile dell ’ assoluta incoscienza di sé, del suo passato violento, della pena che sconta, bisognoso di continuo accudimento anche per gli atti più elementari del vivere quotidiano.