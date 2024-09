Red Flag In Dating | Essere Celiaci è Davvero un Ostacolo Così Grande?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma - Per molti, seguire una dieta priva di glutine è visto come un capriccio, ma per chi è affetto da celiachia, è una necessità vitale. Purtroppo, questo ha portato molte persone aetichettate come “difficili” in campo sentimentale. La realtà è ben diversa. Questo articolo, originariamente pubblicato su "Metro", è stato scritto dalla giornalista e influencer Alice Giddings, che condivide in prima persona la sua esperienza di vita con la celiachia e le difficoltà affrontate nel mondo degli appuntamenti. Non avrebbe mai pensato diconsiderata un “red” quando si tratta di incontri. Eppure, a quanto pare, il suo stato di salute la rende poco appetibile sul piano sentimentale. Alice ci tiene a chiarire: non è una persona complicata con cui uscire.