Pogacar | Il paragone con Merckx mi lusinga ma è anche fastidioso Io corro per me e faccio la mia strada

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 - Tadejcome Tadej, il campionissimo sloveno èto dai paragoni, ma è lui il protagonista della sua carriera, non serve scomodare grandi del passato. "Non posso paragonarmi a Eddyperché corriamo in due tempi diversi. È un pò lusinghiero, ma allo stesso tempo può essereperché vuoi solo essere te stesso, e fare le tue gare e andare per la tua, non per quella di qualcun altro e scrivere la tua storia" ha sottolineato il corridore intervistato dalla Cnn. "per divertirmi: vado alle gare a mente libera”ha le idee chiare e ama il suo sport: "solo per divertirmi, non per sentirmi obbligato, insomma vado alle gare con la mente libera", ha spiegato il 25enne che ha già vinto tre Tour de France e il Giro d'Italia 2024.