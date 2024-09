Open Arms | legale Salvini ' requisitoria contraddittoria su banco imputati linea politica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "E' unaun po', direi, perché la premessa è 'non stiamo processando il governo' poi, però, finora ha detto che il decreto sicurezza bis 'è in contrasto con la Costituzione' e che 'non è accettabile prima redistribuire e poi sbarcare'. E che 'il tavolo tecnico è un tavolo che ribaltava dei principi fondamentali'. Per ora sta parlando di linee di governo che lui contesta. Quindi , non c'è una condotta disuldeglima suldeglic'è una'. Lo ha detto l'avvocata Giulia Bongiorno,del ministro Matteo, durante una pausa delladel processoche vede imputato Matteoper sequestro di persona e rifiuti di atti d'ufficio.