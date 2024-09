Lumezzane out Terranova Mister Franzini presenta la prossima sfida

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Seconda trasferta consecutiva per ilche domani con calcio d’inizio alle ore 18:30 scenderà in campo contro la Union Clodiense sul campo di Legnago. Terreno di gioco che rievoca brutti ricordi ai rossoblù per la doppia sconfitta nella passata stagione contro il Legnago, con rimonta nei minuti di recupero nella stagione regolare e beffa nei playoff dove nonostante la miglior prestazione stagionale i pali fermarono il cammino dei valgobbini verso la serie B. Il tecnico, all’ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione contro la Pro Vercelli, deve rinunciare a, anche lui all’ultimo turno di stop, ma ha a disposizione il resto della rosa. “Il nostro obiettivo deve essere quello di dare continuità ai buoni risultati finora ottenuti iniziando a capitalizzare al meglio le tante occasioni create.