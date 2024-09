L’album La Voce del Servo raccontato da Igor Nogarotto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024)presenta ad “Unplugged Playlist” il suo nuovo singolo “Nel limite dell’impossibile”, un’anteprima del concept album “Ladel”. L’artista è stato con me e Sofia Riccaboni ieri pomeriggio, venerdì 13 settembre, per parlare di “Nel limite dell’impossibile”, il nuovo singolo che anticipa il concept album “Ladel”, in uscita il 21 settembre, ispirato all’EP di Franco Battiato “Ladel Padrone”. Una delle particolarità è che i 15 brani di cui si componenon saranno inseriti sulle piattaforme digitali, né il CD sarà reperibile attraverso i consueti canali. L’unico modo è attraverso il crowdfunding con invio diretto delle canzoni a chi le ordina.