Juventus il fantasma Adrien Rabiot | lo scontro tra Thiago Motta e la madre Veronique Non c’è bisogno di chiudere la porta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) L’ombra ditorna ad aleggiare intorno alla, nonostante il centrocampista francese non faccia più parte del progetto bianconero. Le recenti dichiarazioni del tecnicohanno riacceso i riflettori su una vicenda che sembrava ormai conclusa, soprattutto perché è arrivati la replica a distanza die agente del giocatore. In occasione della conferenza stampa alla vigilia della gara della quarta giornata di Serie A contro l’Empoli, aè stato chiesto del possibile ritorno dialla. “Sechiamasse e si dicesse pentito, le porte della Juve sarebbero ancora aperte per lui?”. L’allenatore bianconero ha sottolineato però che il giocatore non lo aveva contattato negli ultimi giorni e ha dato una risposta lapidaria: “Prima cosa – aveva spiegato –non mi ha chiamato in questi giorni.