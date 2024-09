Intelligenza artificiale opportunità o rischio? La rettrice Sciuto | Se aumenta la produttività può portare a pagare meglio i lavoratori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Lo chiamiamo copilot, un copilota che ci affianca nel nostro lavoro e che ci aiuta a farlo, perché ci fa accedere a delle conoscenze che come singolo non potrei mai avere. Amplificherà il modo in cui lavorerò piuttosto che diminuire il mio valore”. Per l’amministratore delegato di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito, è questo il cuore dell’per il mercato del lavoro. Un’, quindi, più che un. “Cambierà i tipi di lavoro o di professionalità – nota ladel Politecnico di Milano, Donatella– Sicuramente ci saranno dei gruppi di lavoro che avranno bisogno di meno persone per fare le stesse cose, ma a questo punto con questo calo demografico non sarà un male nel futuro”.