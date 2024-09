Il tunnel è ancora allagato | la circolazione resta off limits

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) La galleria di Vigliano chiusa in entrambi i sensi di marcia. I tempi del cantiere sembrano destinati ad allungarsi. Ildella Paullese, che si èin seguito al forte maltempo del 5 settembre - e dove si rende necessario intervenire sugli impianti elettrici di gestione delle pompe di sollevamento - potrebbe non riaprire il 17 settembre, com’era stato annunciato in un primo momento. Secondo quanto riferisce Città Metropolitana, ente competente sulle strade provinciali, il problema si è rivelato più grave del previsto: il livello dell’acqua nelè risalito e la prevista sostituzione dei quadri elettrici non è stata finora possibile. Neppure un intervento della protezione civile con le idrovore si è rivelato risolutivo: la quantità d’acqua nel sottopasso si è abbassata solo di pochi centimetri.