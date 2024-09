Fonseca e Di Francesco già sotto esame | pressioni diverse ma Milan e Venezia cercano la prima vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ile ilsi giocano tanto a San Siro, anche se abbiamo appena messo alle spalle agosto e si sono disputate appena tre giornate di campionato. Già abbastanza, però, per aver fatto discutere e avvilire i tifosi durante la sosta, soprattutto sponda rossonera: il progetto legato a Paulonon è partitouna buona stella e i due punti nelle prime tre, con ancora nessuna, preoccupano maledettamente l’ambiente, conscio che fra pochi giorni c’è il debutto anche in Champions contro una big come il Liverpool e che domenica c’è il derby che può indirizzare ulteriormente la stagione. Insomma, contro i lagunari si deve vincere o sono guai e anche grossi.