F1 qualifiche GP Azerbaijan oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Sul circuito cittadino di Baku vanno in scena ledel Gran Premio dell’. La F1 viene ospitata dalla pista azera in occasione del diciassettesimo appuntamento del mondiale 2024. Si tratta di un momento delicato per il campionato, con McLaren a solo otto punti di distanza rispetto a Red Bull nella classifica costruttori e il sorpasso sempre più vicino. La pista di Baku vedeultimo poleman Charles Leclerc, mentre la vittoria nel 2023 era andata nelle mani del messicano Sergio Perez. Le, insieme ad una buona strategia nella giornata di domenica, è un elemento fondamentale su un tracciatoquello di Baku, che offre scarse possibilità di sorpasso in curva. VAI ALLATESTUALE LA REPLICA IN CHIARO Leandranno in scena nel pomeriggio di sabato 14 settembre, a partire dalle 14:00 italiane.