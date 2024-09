F1 GP Azerbaijan 2024 sospiro di sollievo Leclerc | solo una reprimenda dopo l’investigazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024)digigantesco per Charles, che ha ricevuto una sempliceper non aver rallentato in regime di bandiera gialla nei minuti finali delle prove libere 3 nel GP didi F1. Il pilota della Ferrari è stato convocato dagli steward e ascoltato in merito all’episodio, scampando quindi una possibile penalità che avrebbe rovinato un weekend cominciato molto bene per, chela vittoria di Monza punta ad un altro risultato di rilievo in un circuito “amico”. F1 GPdiunaSportFace.