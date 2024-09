Datore di lavoro accoltella un suo dipendente | Era troppo pigro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 14 settembre 2024) La polizia ha arrestato per tentato omicidio undiaccusato di averto due volte un proprioUn uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Higashiosaka, nella prefettura di Osaka in Giappone, con l’accusa di tentato omicidio. Questo è indagato per averto un suodi 35 anni. L’incidente sarebbe avvenuto giovedì mattina, intorno alle 6:30, in strada. Secondo quanto riportato dalla redazione locale di Kyodo News, il responsabile sarebbe stato identificato in Junichi Kobashi, un operaio edile residente a Osaka City. Stando alle ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita alla gamba sinistra e al braccio destro con una lama. Le motivazioni che hanno portato a questo gesto violento sarebbero strettamente legate ad alcune questioni in ambito lavorativo.