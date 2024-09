Da mercoledì 25 settembre a domenica 29 appuntamento a Palazzo Giureconsulti per gli eventi firmati iO Donna | dallo Yoga del sorriso a come mantenere una pelle sana e luminosa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 14 settembre 2024) Bellezza: uguale 38,7 miliardi di euro e quasi 400mila posti di lavoro. La cosmesi è un’industria portante della nostra economia, ma anche del semplice quotidiano, considerando che si utilizzano, in media, almeno dieci prodotti cosmetici ogni giorno. Per il terzo anno, a questo meraviglioso mondo è dedicata la Milano Beauty Week, progetto culturale firmato Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che prevede oltre un centinaio ditra luoghi d’arte, cultura e boutique del centro città.