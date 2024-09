Con questa giustizia non si sa mai | Vittorio Feltri stoccata alle toghe dopo l' assoluzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) «Io credo che i meridionali siano inferiori», sentenziò l'orobiconell'aprile 2020 in televisione, rispondendodomande di Mario Giordano. Lo disse alla, senza filtri, senza giri di parole, senza precisazioni e senza sfumature. Scoppiò il finimondo, un terremoto mediatico e sociale. Tantissimi meridionali si sentirono offesi, discriminati, disprezzati, vituperati. Sulle scrivanie di polizia e carabinieri si accatastarono pile di denunce contro lo spietato diretùr bergamasco, padano purissimo, con i piedi ben piantati nella sua Ponteranica, il cuore sulla curva della Dea e lo sguardo che non va oltre l'orizzonte del Po. Il fondatore di Libero divenne l'uomo più odiato da Roma in giù, contro di lui sgorgarono fiumi impetuosi di veleno che neanche un miracolo di San Gennaro e Santa Rosalia insieme avrebbe potuto arginare.