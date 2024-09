Brandy Hellville Eva Orner racconta l' inferno del fast fashion dietro il brand italiano

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024) L'intervista alla regista premio Oscar che in un documentario svela il lato oscuro del marchio di abbigliamentoMelville, tra razzismo, manodopera sottopagata e danni all'ambiente. In esclusiva su Sky Documentaries il 14 settembre alle 21.15. "Buongiorno!". Evaesordisce parlando indall'altra parte della cornetta, a Los Angeles. "Studio, faccio tre lezioni a settimana. Ma i miei amici dicono che il mio accento è come quello di Stanlio e Ollio". La regista e produttrice australiana premio Oscar nel 2008 per Taxi on the Dark Side è tornatala macchina da presa per un altro documentario,- L'del- in esclusiva su Sky Documentaries il 14 settembre alle 21.15, in streaming su Now e disponibile on demand - in cui mette in luce i danni all'ambiente e il