Boxe | Canelo Alvarez per l’ennesimo pezzo di storia contro Edgar Berlanga

(Di sabato 14 settembre 2024) Ancora, ancora un tentativo di toccare vette alte di. Il messicano, stavolta, è impegnatonel combattimento che vale il titolo mondiale dei pesi supermedi per WBA, WBC e WBO. Il ring è quello della T-Mobile Arena di Las Vegas, l’obiettivo è la vittoria numero 62 in una carriera che ormai ha travalicato, a 34 anni, un importante numero di confini. Se dinon c’è più bisogno ormai di presentare niente, quest’operazione va fatta circa il conto di: soprannominato “The Chosen One” (Il Prescelto), ha raggiunto la quota di 22 vittorie da pro. 27 anni, di Brooklyn, ha vinto 17 volte per KO ed è alla prima grande occasione per un titolo di tale importanza. Nel 2021 ha iniziato il suo regno di campione dei supermedi per la NABO (North American Boxing Organization).