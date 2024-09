Alessio il pizzaiolo delle star | A Venezia tante emozioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Pontedera, 14 settembre 2024 – Dal forno della pizzeria dell’Amalia Laghi al Festival del cinema di. Per tre giorniBardini, 54 anni di Santa Maria a Monte, da tre anni è ildel ristorante che si affaccia sullo specchio d’acqua pontederese, ha sfornato pizze per i migliori attori e cantanti di tutto il mondo. Selezionato grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle gare di settore svolte negli ultimi anni, Bardini ha vissuto un’avventura privilegiata, a due passi dal red carpet. “È stata una bella esperienza, sembrava di essere in un altro mondo – racconta Bardini al ritorno dal festival – fare pizze per questi grandi attori e vip corona una carriera. Mi ha colpito la semplicità di questi attori, come hanno apprezzato la pizza classica, quella italiana. Oggi la pizza è diventata interpretazione, non è più acqua e farina ma è l’espressione di un’artista”.