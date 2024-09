Sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero di Grottaglie | l’amministrazione Comunale e l’ASL confermano il progresso dei lavori 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoNella giornata di ieri,di, insieme alla Direzione Generale deldi Taranto, la Direzione Strategica e tecnica deldi Taranto, ha effettuato unilSan Marco diper verificare l’andamento dei lavori di potenziamento delle strutture sanitarie. La visita è iniziata dalla Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), una struttura fondamentale per il coordinamento dei servizi sanitari locali, che mira a migliorare la continuità assistenziale e a ottimizzare i percorsi di cura tra ospedale e territorio. I lavori della COT sono quasi terminati e la struttura sarà operativa a breve. Successivamente, si è verificato l’avanzamento dei lavori del Centro aziendale per la cura delle ulcere, anch’esso in fase di completamento.