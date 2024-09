Si soffia il naso e quello che scopre è rivoltante… Era là da 26 anni assurdo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) La storia di Andi Norton , 32enne dell’Arizona, è davvero bizzarra. Dopodi problemi respiratori, il giovane ha scoperto la causa di questi disturbi in un modo piuttosto insolito. Mentre siva ilsotto la doccia, ha espulso un pezzo di mattoncino Lego che era rimasto incastrato nella sua narice per ben 26. Norton ha raccontato di aver infilato il mattoncino Lego nelall’età di circa sei, negliNovanta. Anche se sua madre aveva cercato di rimuoverlo, sembra che solo una parte del Lego fosse stata estratta, lasciando il pezzetto rimanente all’interno. Per, Norton ha sofferto di problemi respiratori, allergie e congestione, che aveva sempre attribuito a fattori esterni come allergie a polvere e peli di animali.