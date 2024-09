Scarlatto e Violetto – Corona Astrale è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) In data odierna The Pokémon Company International ha pubblicato, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC). L’espansione èda oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. L’espansioneconsente ai giocatori di immergersi nella meraviglia del fenomeno Teracristal, apparso per la prima volta nei videogiochi Pokémone Pokémon, con l’introduzione dei Pokémon-ex Teracristal Astrali nel GCC Pokémon. Ciascun Pokémon-ex Teracristalha un attacco speciale il cui nome trae ispirazione da diverse gemme e che richiederà tre tipi differenti di Energia. L’espansione porta inoltre con sé illustrazioni peculiari che mettono in risalto le splendide qualità cristalline dei Pokémon-ex Teracristal Astrali.