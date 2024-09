Sant’Agata fatta brillare bomba d’aereo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mercoledì mattina in una zona disabitata situata alle porte disul Santerno, gli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago (Verona) hanno fattouno spezzone diaerea ‘AN-M 41’ da 20 libbre, sganciata poco meno di 80 anni fa contro le linee tedesche sul Senio. L’ordigno era stato rinvenuto alcuni giorni prima da una persona mentre effettuava lavori in un campo. Oltre ai militari della ‘Folgore’, erano presenti sul posto i Carabinieri della locale Stazione. Dagli archivi risulta che l’ordigno in questione fu sganciato dardieri B24 americani nel pomeriggio del 9 aprile 1945, con l’obiettivo di saturare l’area Apple, una sorta di quadrato che si estendeva dalla periferia di Lugo sull’argine del Santerno fino alla frazione lughese di San Lorenzo e a quella di Villa San Martino.