Sagra dell’uva e del Lambrusco a Castelvetro | tante degustazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Modena, 13 settembre 2024 - Tutto pronto per 57esima edizione delladell'uva e delGrasparossa che torna nei weekend end del 14-15 e del 21-22 settembre a, borgo collinare della provincia di Modena da sempre legato alla sua produzione vitivinicola. Le sagre di settembre in Emilia Romagna La manifestazione ritorna promuovendo il prodotto principe della zona, ilGrasparossa di, con momenti di degustazione nei chioschi d’assaggio e visite guidate in cantina su prenotazione. Per l’occasione turisti e visitatori potranno conoscere il territorio modenese in una veste bucolica, gioviale e vitale, che unisce la conoscenza della produzione vitivinicola al divertimento della festa paesana.