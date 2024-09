Papa visita anziani e malati poi incontro interreligioso giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)Francesco, inda due giorni a Singapore, chiude stamane il suo viaggio in Asia e Oceania. Dapprima, alle 8.20 locali (le 2.20 in Italia), nel Centro per ritiri 'San Francesco Saverio' dove ha alloggiato a Singapore, incontra privatamente i vescovi e il clero. Poi alle 9.15 (le 3.15 italiane) nella Casa 'Santa Teresa', istituita nel 1935 dalle Piccole Sorelle dei Poveri,un gruppo di. Infine, alle 10.00 locali (le 4.00 in Italia), nel 'Catholic Junior College', presiede l'con i, in cui, dopo le testimonianza di un giovane indù, una giovane sikh e una giovane cattolica, viene letto un appello all'impegno per l'unità e la speranza. E' questo l'ultimo impegno del viaggio di Francesco, cui seguirà , alle 11.50 locali (le 5.50 italiane), dopo la cerimonia di congedo all'aeroporto, il volo di ritorno per l'Italia.