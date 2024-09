Papa Francesco Harris o Trump? Entrambi sono contro la vita ognuno scelga il male minore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 –? “Ambeduela’’, “il’’. Cosìsul volo di ritorno da Singapore, sulle elezioni americane. “Ambedue - ha osservato Bergoglio riferendosi a Donalde a Kamalala, sia quello che butta via i migranti sia quello che uccide i bambini. Io nonstatunitense, non andrò a votare lì. Non dare ai migranti accoglienza e possibilità di lavorare è peccato, e grave’’.durante un incon i giovani nel Centro de Convencoes, Dili, Timor Est, 11 settembre 2024. ANSA/ALESSANDRO DI MEO “Io - ha proseguito -stato a celebrare messa alla frontiera, vicino alla diocesi di El Paso. C’erano tante scarpe dei migranti,finitilì. In America centrale c’è una corrente di migrazione, tante volte vengono trattati come schiavi.