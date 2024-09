Nella sede del partito fascista la Casa del cinema e delle arti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Restyling in vista per Palazzo della Libertà, edificio storico di Bergamo, noto un tempo comelittoria, dedicata all’eroe cittadino Antonio Locatelli ealtamente simbolica del, dal 2011 sottoposto a tutela. Settimana prossima, infatti, prenderanno il via gli attesi lavori sugli spazi interni dell’edificio, realizzato tra il 1936 e il 1940, che il Comune di Bergamo trasformerà in “del, dell’arte e della cultura“. Il centro culturale polifunzionale sarà pronto entro febbraio 2025 e ospiterà proiezionitografiche, spettacoli teatrali, performance di danza contemporanea e concerti. "L’avvio dei lavori – spiega l’assessore alla Cultura di Palazzo Frizzoni, Sergio Gandi – è un’ottima notizia per dare a Palazzo della Libertà il ruolo e l’importanza che si merita".