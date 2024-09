LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | la Ferrari cerca conferme a Baku

Leggi tutta la notizia su oasport

Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio dell', diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino dici attende un fine settimana di estrema importanza per il prosieguo del campionato con la corsa al titolo che potrebbe ulteriormente riaprirsi. La giornata, sulle sponde del Mar Caspio prenderà il via alle ore 11.30 italiane (le ore 13.30 azere) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda sessione scatterà alle ore 15.00. La massima categoria del motorsport sbarca acon Max Verstappen ancora saldamente al comando della classifica generale con 303 punti con 62 lunghezze di vantaggio su Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc con 217 e quarto Oscar Piastri con 197.