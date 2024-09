Judo Giappone e Kazakhstan dettano legge nella prima giornata del Grand Prix di Zagabria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Iltorna a essere protagonista dopo le Olimpiadi di Parigi 2024: ildiapre il calendario dell’IJF World Tour, anche se molti atleti difascia sono ancora a riposo dopo le fatiche dei Giochi e stanno programmando i propri obiettivi.di garecapitale croata si è combattuto in cinque categorie di peso: 48 kg, 52 kg e 57 kg per le donne; 60 kg e 66 kg per gli uomini. Lase Wakana Koga si è imposta tra le 48 kg battendo in finale la kazaka Galiya Tynbayeva, mentre la francese Anais Perrot e l’olandese Amber Gersjes si sono accomodate sul terzo gradino del podio. L’altra nipponica Kisumi Omori ha fatto festa tra le 52 kg regolando la spagnola Ayumi Leiva Sanchez nell’atto conclusivo, mentre al terzo posto si sono piazzate la francese Leonie Gonzalez e la ceca Tereza Bodnarova.