Evacuazioni e black-out a causa di maltempo e neve | Friuli Venezia Giulia in ginocchio

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 settembre 2024)devastante: tra allagamenti eilè in– Gravi disagi indel. Nelle ultime ore, la regione ha registrato allagamenti in diverse abitazioni nei comuni di Trieste, Udine e Gorizia, tra cui Prepotto, San Pietro al Natisone e Dolegna del Collio. Non solo, alberi abbattuti dal vento hannoto problemi nei comuni di Majano e Tarcento. A Vencò è stato evacuato il ristorante L’Argine, mentre una decina di auto e camper sono rimasti bloccati a Passo Pramollo adi oltre 20 centimetri dicaduti sulla strada. Foto: il Passo Pramollo bloccato dalla, allagamenti eLa situazione è aggravata da una frana che ha colpito la carreggiata SP38 a Taipana, Udine, e da numerosi-out elettrici verificatisi in diverse zone, tra cui Cervignano del