D’Angelo detta la linea prima di Cremona | Possiamo giocarcela tranquillamente

(Di venerdì 13 settembre 2024) Con la mente proiettata a, dopo la bella vittoria in rimonta sul Cesena al Picco del 1° settembre, lo Spezia si è allenato guardando gli altri dall’alto della classifica. Lucasi è goduto il momento, sempre lucido e concentrato. Ha paura che la squadra possa essersi ‘adagiata’? "A prescindere dalla sfida con la Cremonese di sabato, sono certo che non si corra quel rischio. I giocatori sanno che, in questo campionato in particolare bisogna affrontare ogni partita con il massimo della determinazione e con la voglia di fare meglio dell’avversario". Come avete trascorso questo periodo? "Si è lavorato sotto tanti punti di vista, cercando di creare ancor di più un’identità calcistica". Alcuni giocatori sono rientrati dalle nazionali, terrà conto di questo nella scelta della formazione iniziale? "Sono tornati e stanno bene, è una buona notizia.