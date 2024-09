Camminata nel Parco per regalare un ambulatorio anche ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Domenica 22 settembre, alle 10, alla Cascina San Fedele nelritorna l’appuntamento di Brianza per il Cuore con “Ladel cuore“ a favore della cardiologia pediatrica di Irccs San Gerardo di Monza. Unadi 7 chilometri che quest’anno sostiene il progetto del nuovodi cardiologia pediatrica di lrccs San Gerardo di Monza. Si articola in quattro sotto-progetti. Alla base il miglioramento della capacità diagnostica con ecocardiografi di ultima generazione, dedicati all’attività pediatrica. L’équipe lavorerà in team con altri istituti pediatrici italiani e stranieri per costruire una rete all’avanguardia. Quindi occorre costruire spazi dedicati all’attività ambulatoriale di cardiologia a misura di bambino e ampliare le conoscenze, grazie a stage in centri italiani o stranieri. Iscrizioni sulla piattaforma ENDU (www.endu.