Base jumper morto dopo il salto dal Forcellino | Traiettoria sbagliata così David è morto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Abbadia Lariana (Lecco) – Un errore umano. Quandosi è accorto di essere fuori, ha aperto la vela, ma ormai era tardi: si è schiantato contro la roccia e poi è precipitato a terra senza possibilità di scampo, senza che il paracadute riuscisse a gonfiarsi per sostenerlo e attutire almeno in parte l’impatto al suolo. Lo confermerebbero le immagini riprese dalle action cam che indossava per filmare l’impresa sua e degli altri amici con cui stava volando. “Lesioni incompatibili con la vita”, recita il referto stilato dai soccorritori.