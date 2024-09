Arsenal Arteta | Spero di superare Wenger voglio essere miglior allenatore dei Gunners

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Mikelè il volto della rinascita dell’, che nelle ultime due stagioni è tornato a competere per le posizioni da titolo dopo anni complicati. Un risultato che ha portato al recentissimo rinnovo triennale. Stuzzicato nella conferenza prima del derby del nord di Londra contro il Tottenham sulla possibilità diArsenenella storia deinon si è tirato indietro: “di sì. Il mio unico obiettivo è quello dilae versione di me stesso, e quindi ildella storia dell’“. Tornando all’attualità, l’si avvicina alla partita con diversi punti interrogativi: “Odegaard? Lui vorrebbe giocare sempre, ma abbiamo bisogno di ulteriori test per capire quanto velocemente farlo tornare. Jesus? Se tutto va bene sarà con noi, anche per Calafiori dobbiamo aspettare domani”.