Annalisa canta al matrimonio del suo ex fidanzato e autore Davide Simonetta Chiara Ferragni testimone della sposa | Sei la spalla su cui piangere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il mondomusica si è riunito attorno ad uno degli autori più prolifici e famosi d’Italia,. L’occasione è stata ilcon Veronica Ferraro. Tantissimi gli ospiti presenti alla cerimonia, in prima linea la migliora amicache le ha fatto anche da. “Tendiamo a dimenticarci cosa le persone fanno o dicono – ha detto la– ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, lasu cuie la socia con cui fare qualsiasi caz**ta ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre partemia famiglia”. Emma e Tananai erano tra gli invitati ad applaudire la neo coppia.