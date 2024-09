Al Giambellino il progetto che fa rivivere la storia del quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Untemporaneo di riqualificazione che testimoni lae la cultura del. Un intervento che trasformi un’area marginale e degradata in un luogo attrattivo e di grande valore culturale. Questa, in sintesi, è l’idea che sta dietro all’azione di rigenerazione urbana nell’area di cantiere in Largo Scalabrini (nella foto). Il piano, che verrà inaugurato domani alle 10.30, è stato sviluppato dal Municipio 6 di Milano insieme a Verde & Box e Giuppi, l’impresa titolare del cantiere che eseguirà i lavori per la realizzazione di un parcheggio residenziale interrato. Il tutto con l’approvazione degli esercenti della piazza. L’intervento, affidato a Brand for the City, si ispira al famoso parco Superkilen di Copenaghen.