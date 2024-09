Unahotels dai due volti Parte forte poi si spegne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) REGGIO EMILIA 83 CREMONA 89REGGIO EMILIA: Winston 13, Barford 13, Vitali 8, Grant 3, Faye11; Gombauld 11, Gallo 12, Smith 11, Uglietti 1. N.e.: Samb, Fainke, Chillo Cheatham. All.: Priftis VANOLI CREMONA: Davis 9, Jones 24, Conti, Nikolic 8, Owens 10; Eboua 5, Booth 17, Zampini 3, Poser 4, Lacey 9, Zanotto. N.e.: De Martin. All.: Cavina Arbitri: Tallon, Tirozzi, Cassinadri. (29-22, 47-38; 62-69) Note: la Fip ha premiato Bruno Artoni per i 60 anni di tesseramento nel gruppo arbitri e Basilio Muolo per i 30.bene, ma finisce male la Pallacanestro Reggiana che - dopo un buon primo tempo – cede a Cremona e rovina un po’ l’atmosfera di un PalaRegnani pieno e che ha tributato un sentito applauso finale ai biancorossi.