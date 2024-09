Strage di Paderno choc ai funerali di papà | uomo urla sull’altare intervento dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Migliaia di persone si sono riunite il 12 settembre aDugnano per dare l’ultimo saluto a Fabio, Daniela e Lorenzo, tragicamente uccisi nella loro abitazione dal figlio maggiore di 17 anni. La cerimonia funebre si è tenuta nella chiesa di Santa Maria Nascente, gremita di familiari, amici, compagni di scuola e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti nel cordoglio per una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Palloncini azzurri e fiori bianchi hanno adornato l’ingresso della chiesa e la piazza antistante, in segno di omaggio per la famiglia.