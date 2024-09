Steven Spielberg con Judd Apatow per Cola Wars sullo scontro tra Coca e Pepsi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)conpertrasi è impegnato a dirigere eè salito a bordo per produrre, il film in fase di sviluppo presso la Sony.produrrà tramite la sua Amblin Entertainment. Deadline ha rivelato ad aprile che lo studio ha acquistato il progetto per oltre 1 milione di dollari come pitch, che racconta la vera storia del tentativo delladi sfidare il regno sere dellacome primaal mondo. La storia svela le “” della metà degli anni ’80, che includevano di tutto, dall’infuocato incidente di Michael Jackson al fiasco della New Coke, come il racconto definitivo del secondo classificato più iconico della storia () in lizza per il primo posto (). Il pitch diè stato scritto da Jason Shuman e Ben Queen.