Sonnellino pomeridiano? ‘Serve alla ricarica cognitiva’

(Di giovedì 12 settembre 2024) Fa bene fare il? L’Aims al riguardo non sembra avere dubbi:cognitiva dell’individuo’ Il, o “napping”, non è solo una piacevole abitudine ma un’esigenza biologica profondamente radicata nel nostro DNA, che svolge un ruolo cruciale nellacognitiva. Secondo Giuseppe Plazzi, past president dell’Associazione italiana medicina del sonno (Aims) e direttore del Laboratorio del sonno dell’Irccs Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, concedersi un breve riposo nel primo pomeriggio migliora significativamente reattività e creatività.– Ansa –Plazzi evidenzia come il nostro orologio biologico sia programmato per favorire un breve episodio di sonno tra le 14 e le 15. Un “power nap” della durata di 15-20 minuti in questo lasso di tempo può fare miracoli per la nostra mente.