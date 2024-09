Scuola coltellate e vodka per inaugurare il rientro | 14enne ferito da un coetaneo a Pompei ragazzina in coma etilico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024), primo giorno tra: aun compagno aggredisce con un lama unche finisce in ospedale. A Lecce unabrinda in bagno al nuovo anno scolastico e finisce inNiente emozione dain classe; niente ansia da primo banco: il primo giorno di, al netto delle polemiche sul rincaro dei costi di cancelleria e sulla batosta inferta dall’acquisto dei libri di testo, fa parlare di un” back to school” segnato da tragedie sfiorate. E per un soffio. La prima, è una vicenda che arriva da Napoli, esattamente da un istituto alberghiero di, in pieno centro. Dove una lite tra coetanei è degenerata in un’aggressione all’arma bianca.