Putin dà la caccia ai giornalisti | anche l' italiana Battistini nella lista nera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) La Russia all'attacco della stampa occidentale. Stefania, la giornadella Rai che per prima ha documentato l'offensiva ucrainaregione russa di Kursk, è ricercata ufficialmente da Mosca. La giornaè stata inserita in un elenco che comprendealtridi altre testate ed è ricercata per aver illegalmente attraversato il confine tra Ucraina e Russia: nello specifico si tratta di Nick Walsh della Cnn, Nicholas Simon Connolly della Deutsche Welle, Natalya Nagornaya, corrispondente dell'emittente tv ucraina 1+1, ed altre due giornaliste ucraine, Diana Butsko e Olesya Borovik.