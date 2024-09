Pozzuoli fermati 24 tassisti abusivi in una sola mattina | in due erano senza patente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ventiquattro, alcuni dei quali addirittura, sono stati individuati in unadi controlli dai Carabinieri e dalla Polizia municipale a, alle porte di Napoli. I conducenti irregolari, fanno sapere le forze dell’ordine, orbitavano attorno al porto turistico, al rione Terra o lungo il litorale Licola: tutti sono stati sorpresi con clienti a bordo. Dei 24, dieciassicurazione, seicertificato di revisione del mezzo, seiun documento di circolazione valido e dueladi guida. Tutte le auto sono state sequestrate. Comunicando l’operazione i Carabinieri ribadiscono alcuni consigli per individuare i: prima di tutto occorre fare caso alla licenza, di solito è visibile sul cruscotto o sul parabrezza e appare in grande evidenza appena saliti a bordo.